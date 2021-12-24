Сбитый Ириной Шеремет 8-летний мальчик проходит реабилитацию в Москве

Фото из личного архива Ирины Шеремет Фото из личного архива Ирины Шеремет

Минздрав Коми сообщил, что сбитый в октябре этого года Ириной Шеремет 8-летний ребенок в настоящий момент находится в Москве на лечении. Мальчика после резонансного ДТП, где также погибла молодая женщина, как сообщает «БНК», выписали еще в ноябре, но ему все еще нужна реабилитация.

— В декабре мальчик вернулся в Республиканскую детскую клиническую больницу. Он прошел реабилитацию для восстановления голени и для восстановления после компрессионного перелома: ЛФК, массажи, физиопроцедуры. Сейчас мальчик в Москве восстанавливается после ушиба головного мозга, — процитировали в агентстве сообщение регионального минздрава.

Напомним, что виновница смертельного ДТП полностью признала свою вину. В настоящий момент ей грозит до 12 лет заключения. Женщина частично возместила причиненный ей ущерб.

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