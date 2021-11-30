Ирина Шеремет, сбившая насмерть женщину в Сыктывкаре, признала свою вину

Фото из личного архива Ирины Шеремет

Ирина Шеремет признала свою вину в предъявленном ей обвинении. Напомним, женщина сбила 8-летнего школьника, который получил тяжелые травмы, 35-летнюю женщину, погибшую от удара машины, и врезалась в автомобиль, в котором были двое человек.

Как сообщает БНК со ссылкой на адвоката 52-летней фигурантки дела, она частично возместила ущерб, причиненный пострадавшим и отправила им письма с извинениями. По его словам, Шеремет сильно переживает из-за случившегося, а в необходимости продления ареста он не видит.

— Ирина Юрьевна признала вину. Мы принимаем максимум мер по возмещению вреда. Требования родителей мальчика удовлетворены в полном объеме, готовы полностью удовлетворить требования родственников умершей женщины. Ее сестра уже в курсе, мы известили ее и письменно, и устно. Кроме того, удовлетворены требования автовладельца, который также тогда попал в аварию, — рассказал Александр Ладанов.

Он отметил, что Шеремет готова нести положенное по закону наказание и активно сотрудничает со следствием.

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