«Страшное горе»: В Коми скорбят по погибшей в смертельной аварии в Сыктывкаре матери двоих детей

Фото: из личного архива погибшей

Стала известна личность погибшей в смертельной аварии в Сыктывкаре. Как удалось выяснить «КП-Коми» ею является 35-летняя Ирина Р.

Женщина в день трагедии шла по Элеваторной улице, когда из ниоткуда на нее вылетела Suzuki под управлением 52-летней жительницы Сыктывкара. Ирина даже не успела понять, что происходит, отскочить в сторону или среагировать, как уже лежала на земле. Удар был такой силы, что женщину словно тряпичную куклу отбросило в сторону. Ирина умерла практически мгновенно от полученных травм.

У сыктывкарки остались дома ее 5-летняя дочь, 14-летний сын и муж. Пара была счастлива и любила друг друга. Ирина же души не чаяла в своих детях, однако обнять и поцеловать она уже их больше не сможет. Череда трагических событий навсегда лишила двоих детей их матери.

Смерть женщины стала большим ударом для ее семьи, близких и друзей. Они до сих пор не могут поверить, что такое произошло с молодой Ириной, у которой жизнь только начиналась.

- Какое страшное горе. Спи спокойно. Безумно жаль деток, в один миг остались без матери, - скорбит по Ирине ее знакомая.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Виновнице ДТП грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, 1 октября на перекрестке Октябрьский проспект - улица Орджоникидзе автомобиль под управлением 52-летней женщины совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, далее, двигаясь в сторону улицы Элеваторной, автомобиль выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину, после чего, продолжил движение до момента столкновения с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован, женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, пострадали водитель и пассажирка Volkswagen.

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