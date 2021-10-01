Стала известна личность 52-летней виновницы смертельного ДТП в Сыктывкаре

Фото из личного архива Татьяны Ш.

Стала известна личность 52-летней женщины, сбившей двоих пешеходов сегодня, 1 октября, на улице Орджоникидзе. Как удалось выяснить «КП-Коми», за рулем машины была Ирина Ш. из Сыктывкара. Она утверждает, что не скрывалась с места ДТП, а не могла остановиться из-за отказавших тормозов.

Близкие характеризуют Ирину как ответственного и доброго человека. По их словам, она никогда не злоупотребляла алкоголем и всегда соблюдала закон.

Напомним, Ирина Ш. сбила на пешеходном переходе 8-летнего ребенка, а затем, проехав еще несколько сот метров, въехала в женщину. Известно, что мальчик впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Вторая пострадавшая умерла от полученных травм на месте аварии, не приходя в сознание.

Сейчас Татьяна находится в шоковом состоянии, с ней работают следователи. Дома у нее остались двое детей - мальчик и девочка.

По данному факту начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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