Виновница смертельного ДТП в Сыктывкаре оказалась супругой экс-министра экономики Коми

Фото из личного архива Татьяны Шеремет

Виновницей ДТП, в котором погибла женщина и сильно пострадал школьник, стала жена бывшего министра экономики Коми Андрея Шеремета Ирина Шеремет. Об этом «Комсомолке» стало известно от источников.

Ранее мы сообщали о том, что 52-летняя водитель заявила, что у ее машины отказали тормоза, из-за чего и произошла авария. Сейчас женщина ожидает заседания суда, который определит меру пресечения. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Напомним, 1 октября на перекрестке Октябрьский проспект - ул.Орджоникидзе автомобиль под управлением 52-летней женщины совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, далее, двигаясь в сторону ул.Элеваторной, автомобиль выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину, после чего, продолжил движение до момента столкновения с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован, женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, пострадал водитель Volkswagen.

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