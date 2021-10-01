Отказали тормоза: виновница смертельного ДТП в Коми настаивает на своей невиновности

В причинах страшной аварии предстоит разобраться следователям. Фото: Александра САВИНОВА

Утро первого дня октября выдалось недобрым. В Сыктывкаре произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали ещё два человека, среди которых 8-летний школьник. Подробности происшествия узнала «КП-Коми». Материал содержит страшные видеокадры с камер наблюдения и регистратора виновницы аварии. Просьба несовершеннолетних и впечатлительных отойти от экранов.

Не приходя в сознание

В ранние утренние часы 52-летняя сыктывкарка Ирина Ш. ехала по Октябрьскому проспекту на Suzuki. Женщина повернула направо, сворачивая на улицу Орджоникидзе в сторону ЦВК, и на пешеходном переходе наехала на школьника 2013 года рождения, рассказали «Комсомолке» в столичном ГИБДД.

Сейчас Ирине изберут меру пресечения. Фото: личный архив.

8-летний Филипп Г. в синей куртке и с зонтиком переходил дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет светофора, ребёнок шёл на тренировку. Он не нарушал правила, но это его не спасло от колёс автомобиля.

После, не справившись с управлением, Ирина выехала на тротуар и на высокой скорости сбила женщину-пешехода. От полученных травм дама 1983 года рождения погибла на месте, не приходя в сознание...

Отказали тормоза?

- Машина Suzuki наконец остановилась, вписавшись в Volkswagen, водитель которого так же получил травмы и был вынужден обратиться к медикам, но от госпитализации отказался, - говорят инспекторы ГИБДД.

Причиной смертельного столкновения стало, по словам очевидцев, то, что Ирина перепутала педали. При этом другие свидетельствуют, что, скорее всего, не в педалях дело, просто автоледи хотела сбежать с места ДТП, сбив ребёнка...

Смертельное ДТП случилось ранним утром. Фото: Александра САВИНОВА

Однако сама виновница ДТП утверждает, что ничего не могла поделать с разогнавшимся авто - у машины просто отказали тормоза. По предварительным данным, Ирина, водительский стаж которой 16 лет, в момент аварии была трезва. Позже ей предстоит пройти полное медицинское освидетельствование.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в медучреждение с серьёзными травмами, сейчас Филипп в реанимации, врачи диагностировали у него отёк мозга и перелом бедра. Он ещё не приходил в сознание, состояние оценивается как тяжёлое.

«Ирина - прекрасный человек!»

Самое интересное, что сама Ирина Ш. - супруга экс-министра экономики Коми Андрея Шеремета. Знакомые и близкие друзья женщины не верят, что она могла стать причиной такой страшной аварии. Мол, реально отказали тормоза, что же ещё может быть?!

- У Иры двое прекрасных красивых детей, они взрослые: дочь уже сама семейная, сын - студент, учится в больших городах! - рассказала «КП-Коми» Мария З., которая училась с Ириной еще в школе. - Ира - пионерка! Она всегда на любое мероприятие приходила подготовленной, обязательно с тормозком, вкусняшками. Всегда позитивная и очень добрая.

По словам, очевидцев, Ирина Промчалась на авто, всё снося на своём пути. Фото: личный архив.

- Какая трагедия! Она исключительно порядочный, ответственный, добрый и честный человек. Двое взрослых детей, очень хорошо воспитанных. И алкоголем Ира никогда не злоупотребляла! - говорит Елена М., близкая подруга Ирины.

Как бы то ни было, сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело, виновнице ДТП избирается мера пресечения.

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