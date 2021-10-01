СК проводит проверку по факту смертельной аварии в Сыктывкаре

Фото: Александра САВИНОВА

Следственный комитет проводит проверку по факту смертельной аварии, которая произошла в пятницу, 1 октября, в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, женщина-водитель ехала по Октябрьскому проспекту на своей машине «Сузуки». Повернула направо, сворачивая на улицу Орджоникидзе в сторону ЦВК, и на пешеходном переходе наехала на мальчика 2013 года рождения. После, не справившись с управлением, дама-водитель выехала на тротуар и на высокой скорости сбила пешехода. От полученных травм женщина 1983 года рождения погибла на месте. После этого «Сузуки» врезался в «Фольксваген», в результате чего пострадал водитель немецкого авто.

По факту случившегося проводится проверка. Следователи и полицейские проводят осмотр места происшествия. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали, что причиной второго столкновения стало, по словам очевидцев то, что водитель перепутала педали. При этом другие горожане утверждают, что, скорее всего, не в педалях дело, просто автоледи хотела сбежать с места ДТП, сбив ребенка.

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