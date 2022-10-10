Ирина Шеремет, сбившая насмерть мать двоих детей в Сыктывкаре, признала вину

Фото: архив КП

Жительница Сыктывкара Ирина Шеремет, сбившая насмерть мать двоих детей в столице Коми, признала свою вину. Соответствующее заявление она сделала в городском суде, выступив с последним словом.

Шеремет подчеркнула, что понимает желание строго наказать ее. Сыктывкара добавила, что не знает, как вела бы себя в подобной ситуации. Она отметила, что никакое наказание не восполнит утрату близкого человека.

– Я виновата, – сказала Шеремет.

Горожанка подчеркнула, что не пытается избежать ответственности, но попросила учесть, что у нее больные пожилые родители. Приговор по делу планируют вынести в следующий понедельник, 17 октября, передает «Комиинформ». Прокурор запросил 5 лет и 5 месяцев лишения свободы Ирине Шеремет.

Напомним, авария, которая была на слуху у всей России, произошла год назад. Шеремет за рулём Suzuki Grand Vitara сбила на пешеходном переходе 8-летнего школьника. Затем, не остановившись, на высокой скорости насмерть сбила 38-летнюю мать двоих детей.

Остановилась женщина-водитель лишь после того, как на ближайшем перекрестке столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan.

Вину фигурантка признала частично, настаивая, что не пыталась умышленно скрыться с места происшествия, свое поведение объяснила шоковым состоянием, а причину ДТП связала с неисправностью автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виновница смертельного ДТП в Сыктывкаре оказалась супругой экс-министра экономики Коми (подробности)