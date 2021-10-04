В Сыктывкаре простились с погибшей в смертельном ДТП 38-летней матерью двоих детей

Фото из личного архива Ирины Р.

В Сыктывкаре похоронили жертву тройного ДТП Ирину Р. Авария произошла в минувшую пятницу, 1 октября, в столице Коми. Ирина Шеремет, будучи за рулем Suzuki сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе, а затем при попытке скрыться въехала в Ирину Р., шедшую по тротуару. Спасти сыктывкарку медике не смогли: она умерла до их приезда.

В день трагедии 38-летняя Ирина шла на работу. Она только оставила 5-летнюю дочь в садике и уже строила планы на выходные, однако осуществиться они не смогли. Девочка еще не знала, что видит маму в последний раз. У Ирины также остались 14-летний сын и муж.

Смерть Ирины стала шоком не только для близких, но и для всех жителей республики, следящих за громким событием на протяжении нескольких дней. Они выражают многочисленные слова поддержки и сочувствия семье женщины и желают сил пережить горе.

Напомним, по факту смертельной аварии, которая произошла в пятницу, 1 октября, в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело. Виновницу ДТП заключили на два месяца в СИЗО на время расследования.

Ирина Шеремет ехала по Октябрьскому проспекту на своей машине «Сузуки». Повернула направо, сворачивая на улицу Орджоникидзе в сторону ЦВК, и на пешеходном переходе наехала на 8-летнего мальчика. После, не справившись с управлением, дама-водитель выехала на тротуар и на высокой скорости сбила пешехода. От полученных травм женщина 1983 года рождения погибла на месте. После этого «Сузуки» врезался в «Фольксваген», в результате чего пострадали водитель и пассажирка немецкого авто.

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