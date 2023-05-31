Житель Коми сбил мальчика и заплатил ему 300 тысяч рублей

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Житель Печоры компенсировал моральный вред в размере 300 тысяч рублей ребенку, который пострадал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Мужчина ехал за рулем легковушки. На пешеходном переходе водитель сбил мальчика. В результате ДТП пострадавший получил серьезный перелом руки. Вместо того, чтобы оказать ребенку первую помощь, водитель скрылся с места происшествия.

Жителю Печоры назначили ограничение свободы. Мать пострадавшего взыскала в его пользу компенсацию морального вреда и расходов на реабилитацию. Судебный пристав обратила взыскание на счета и пенсию мужчины. В итоге задолженность была погашена.

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