Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 10:11

Житель Коми сбил мальчика и заплатил ему 300 тысяч рублей

Водитель скрылся с места ДТП
Источник:kp.ru
Фото: Сергей ГАПОН

Фото: Сергей ГАПОН

Житель Печоры компенсировал моральный вред в размере 300 тысяч рублей ребенку, который пострадал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Мужчина ехал за рулем легковушки. На пешеходном переходе водитель сбил мальчика. В результате ДТП пострадавший получил серьезный перелом руки. Вместо того, чтобы оказать ребенку первую помощь, водитель скрылся с места происшествия.

Жителю Печоры назначили ограничение свободы. Мать пострадавшего взыскала в его пользу компенсацию морального вреда и расходов на реабилитацию. Судебный пристав обратила взыскание на счета и пенсию мужчины. В итоге задолженность была погашена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми Hyundai сбил 10-летнего ребенка на велосипеде

Авария произошла в Усинске (подробности)