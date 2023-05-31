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НовостиПроисшествия31 мая 2023 13:06

Сыктывкарка чуть не перевела мошенникам более 2 млн рублей

Ей помог сохранить деньги полицейский
Источник:kp.ru
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Сыктывкара 1947 года рождения чуть не перевела мошенникам более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарке позвонил неизвестный и представился московским полицейским. Собеседник убедил ее для защиты своих накоплений установить некое приложение. Горожанка так и сделала. Таким образом злоумышленник получил от сыктывкарки около 180 тысяч. Далее «полицейский» стал уговаривать ее экстренно продать свою квартиру, которой якобы пытаются завладеть какие-то посторонние лица. Доверчивая пенсионерка выставила жилье на продажу. Ей заплатили более 3 млн рублей.

Далее по указанию лжеполицейского женщина отправилась в торговый центр для перевода денег. Через терминал сыктывкарка перевела 1,2 миллиона рублей.

– Подозрительное поведение, волнение и суетливость женщины заметил оперативник, который приехал в магазин по служебным делам, – отметили в МВД.

Правоохранитель подошел к ней и выяснил все обстоятельства. Сыктывкарку доставили в отдел полиции. Благодаря вмешательству полицейского женщина сберегла 2,24 млн. Возбуждено уголовное дело.

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