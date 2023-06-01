В Коми «Лада» сбила 27-летнюю девушку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 31 мая, в Сосногорске ВАЗ-21150 сбил 27-летнюю девушку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 19.00. 19-летняя девушка ехала за рулем «Лады» по улице Вокзальной в сторону 60 лет Победы. Напротив дома №8Г легковушка сбила пешехода. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левой голени. Пострадавшую увезли в больницу. Водитель «Лады» получила права в апреле 2023 года.

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