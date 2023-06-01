Житель Коми незаконно поймал 153 хариуса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Печоре 36-летнего мужчину подозревают в незаконном вылове 153 особей хариуса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию поступила информация о том, что на реке Козлаю незаконно ловят рыбу. На железнодорожном вокзале правоохранители задержали ранее судимого подозреваемого. В его машине нашли 153 хариуса и орудия лова. Сумма ущерба составила 141 525 рублей. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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