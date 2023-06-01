Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 12:39

Названа средняя зарплата в Коми

Средняя зарплата в Коми составила 73,6 тысячи рублей
Источник:kp.ru
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В марте 2023 года средняя зарплата в Коми составила 73 659 рублей. Об этом сообщает Комистат.

За год зарплата выросла на 11%. В феврале же этот показатель составлял 69 408 рублей. В марте средняя зарплата в сфере лесоводства и лесозаготовки составила 56,3 тысячи рублей, а в водоснабжении и организации утилизации отходов – 60,9 тысячи.

Специалисты научных исследований и разработки получали более 100 тысяч рублей, а работники торговли 41,7 тысячи рублей. При расчете этой суммы не учитывались заработки людей, торгующих машинами и мотоциклами. Средняя зарплата в сфере образования составила 52,6 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сварщики из Коми могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в регионах СЗФО (подробности)