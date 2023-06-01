Названа средняя зарплата в Коми

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В марте 2023 года средняя зарплата в Коми составила 73 659 рублей. Об этом сообщает Комистат.

За год зарплата выросла на 11%. В феврале же этот показатель составлял 69 408 рублей. В марте средняя зарплата в сфере лесоводства и лесозаготовки составила 56,3 тысячи рублей, а в водоснабжении и организации утилизации отходов – 60,9 тысячи.

Специалисты научных исследований и разработки получали более 100 тысяч рублей, а работники торговли 41,7 тысячи рублей. При расчете этой суммы не учитывались заработки людей, торгующих машинами и мотоциклами. Средняя зарплата в сфере образования составила 52,6 тысячи рублей.

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