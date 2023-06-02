Три артистки из Коми получили стипендию правительства РФ

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Трое молодых артистов из Коми стали лауреатами Государственной стипендии правительства России 2023 года от Союза театральных деятелей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства культуры.

Стипендиатами из Коми стали Яна Пикулева из Театра оперы и балета, Мария Шучалина из Театра драмы им. В. Савина и Ангелина Смирнова из Национального музыкально-драматического театра. Каждая из артисток получит по 240 тысяч рублей.

Конкурс на соискание стипендий федерального правительства для деятелей культуры до 35 лет проводится каждый год. В 2023 году лауреатами стали более 30 человек.

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