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НовостиОбщество2 июня 2023 11:22

Три артистки из Коми получили стипендию правительства РФ

Размер каждой выплаты составляет 240 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Трое молодых артистов из Коми стали лауреатами Государственной стипендии правительства России 2023 года от Союза театральных деятелей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства культуры.

Стипендиатами из Коми стали Яна Пикулева из Театра оперы и балета, Мария Шучалина из Театра драмы им. В. Савина и Ангелина Смирнова из Национального музыкально-драматического театра. Каждая из артисток получит по 240 тысяч рублей.

Конкурс на соискание стипендий федерального правительства для деятелей культуры до 35 лет проводится каждый год. В 2023 году лауреатами стали более 30 человек.

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