За сутки мошенники обокрали 14 жителей Коми

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За сутки в Коми возбуждено 14 уголовных дел по фактам дистанционных мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 34-летней лаборантке диспансера из Сыктывкара позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что кто-то взломал счет горожанки и пытается оформить на нее кредит. «Сотрудник банка» убедил женщину взять встречный займ. Сыктывкарка так и поступила, после чего перевела мошенникам 1,2 млн рублей.

На аналогичную уловку аферистов также попались еще трое мужчин из Сыктывдинского и Корткеросского районов. Общая сумма ущерба превысила 1,1 млн рублей.

Кроме того, 29-летняя сыктывкарка хотела купить путевку в теплые страны. Она нашла объявление, связалась с агентом и перевела 122 тысячи рублей на указанные счета. После этого собеседник перестал выходить на связь. Возбуждены уголовные дела.

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