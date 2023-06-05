Жительница Коми напала с ножом на мужчину

Фото: архив "КП"
В Ижемском районе Коми местная жительница обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Женщина напала на сельчанина с ножом и ранила его.
Как сообщает республиканская прокуратура, конфликт между возлюбленными произошел в апреле этого года. Пара выпивала у себя дома и стала сильно ругаться. В ходе перепалки женщина схватилась за нож и ударила им два раза сожителя в живот и плечо.
Ранее сельчанка уже попадала в поле зрение правоохранителей и имеет судимость. Сейчас женщина ожидает очередного суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми найдено тело пропавшего 48-летнего рыбака (подробности)