Сыктывкарец пытался вернуть билеты в театр и лишился 120 тысяч рублей

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Мошенники украли у 26-летнего жителя Сыктывкара более 121 тысячи рублей под предлогом возврата купленных билетов в театр. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
На сайте, схожем с популярным ресурсом по продаже билетов, сыктывкарец забронировал билеты в театр и полностью оплатил их. Однако пойти на спектакль молодой человек не смог. Поэтому житель Коми решил вернуть деньги, написав в техподдержку.
Позже с молодым человеком связался неизвестный, представился сотрудником учреждения и отправил ссылку с инструкцией по возврату денег. Сыктывкарец ввел банковские данные и коды, поступившие на телефон. После этого с его карты были списано более 121 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.
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