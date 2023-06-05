Сыктывкарец пытался вернуть билеты в театр и лишился 120 тысяч рублей

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Мошенники украли у 26-летнего жителя Сыктывкара более 121 тысячи рублей под предлогом возврата купленных билетов в театр. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На сайте, схожем с популярным ресурсом по продаже билетов, сыктывкарец забронировал билеты в театр и полностью оплатил их. Однако пойти на спектакль молодой человек не смог. Поэтому житель Коми решил вернуть деньги, написав в техподдержку.

Позже с молодым человеком связался неизвестный, представился сотрудником учреждения и отправил ссылку с инструкцией по возврату денег. Сыктывкарец ввел банковские данные и коды, поступившие на телефон. После этого с его карты были списано более 121 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

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