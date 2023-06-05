За год в Коми у 54 женщин с ВИЧ приняли роды

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В 2022 году в Коми у 54 женщин, больных ВИЧ, приняли роды. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора

В прошлом году уровень заболеваемости ВИЧ среди жителей региона составил 45,5 на 100 тысяч населения. На учете состояло 3524 человека, включая заключенных. За год скончались 15 человек, из них четверо – вследствие ВИЧ-инфекции.

Кроме того, 54 ВИЧ-инфицированные женщины смогли родить. 52 из них провели химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности.

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