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НовостиОбщество6 июня 2023 12:23

Стало известно, продается ли на прилавках Коми смертельно опасный напиток «Мистер сидр»

Алкогольный напиток «Мистер сидр» в продажу на прилавки Коми не поступал
Источник:kp.ru
ГУ УМВД по Ульяновской области.

ГУ УМВД по Ульяновской области.

В Коми не выявлено в обороте опасного алкогольного напитка «Мистер сидр», сообщили «КП-Коми» в пресс-службе Минсельхоза региона.

Напомним, в Коми региональное Управление Роспотребнадзора объявило о старте поисков в торговых сетях республики смертельно опасного пивного напитка «Мистер сидр», из-за которого в России пострадали 83 человека, многие погибли. Ведомство призвало жителей Коми не употреблять этот напиток, чтобы избежать проблем со здоровьем и угрозы жизни.

– «Мистер сидр» в системе ЕГАИС* по Республике Коми не проходил, – сообщили «КП-Коми» в Минсельхозе.

* Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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