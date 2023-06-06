Мошенники украли у троих жителей Коми более 2,6 миллиона рублей

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Мошенники украли у троих жителей Коми в общей сложности более 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Так, 50-летнему воркутинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил о незаконных действиях по счетам горожанина и убедил его взять кредиты в четырех финансовых учреждениях. Далее житель Заполярья перевел мошенникам более 1,2 млн рублей.
По аналогичной схеме лишились денег две воспитательницы детского сада из Сыктывкара. В общей сложности они лишились 1,4 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.
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