Мошенники украли у троих жителей Коми более 2,6 миллиона рублей

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Мошенники украли у троих жителей Коми в общей сложности более 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 50-летнему воркутинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил о незаконных действиях по счетам горожанина и убедил его взять кредиты в четырех финансовых учреждениях. Далее житель Заполярья перевел мошенникам более 1,2 млн рублей.

По аналогичной схеме лишились денег две воспитательницы детского сада из Сыктывкара. В общей сложности они лишились 1,4 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

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