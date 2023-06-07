В Коми полицейские ищут смертельно опасные напитки, которыми отравились 90 человек

Фото: пресс-служба управления МВД по Ульяновской области

В связи с отравлениями сидром, от которых в России в общей сложности погибли 29 человек, в Коми ищут опасную алкогольную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Полицейские совершают обходы организаций, торгующих алкоголем. Правоохранители ищут напитки, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей.

– Это связано с известными случаями отравления продукцией «Мистер Сидр» в других регионах, – пояснили в МВД.

По данным федерального Минздрава, суррогатным алкоголем в России отравились 90 человек. Среди пострадавших – четверо детей и беременная женщина. От отравлений скончались 29 человек. Продукция, ставшая причиной трагедии, была произведена в Самарской области.

– Полицейские просят сообщать по телефону 02 информацию о нахождении в торговых точках таких напитков, как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр», «Пиноколада Мистер Сидр», «Гранат-малина Мистер Сидр», – говорится в сообщении.

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