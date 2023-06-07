В Коми иностранец напал на земляка с ножом

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26-летний гражданин Узбекистана напал с ножом на своего соотечественника. Инцидент произошел в Выльгорте около общежития 2 августа прошлого года. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы.

Мужчины решили выяснить отношения, однако что-то пошло не так, в ход пошли угрозы и побои. Подсудимый схватил нож и стал преследовать земляка, после чего поймал и нанес удар в спину. Истекающего кровью потерпевшего забрали на машине друзья.

На следующий день налетчика задержали и поместили в СИЗО, а пострадавшего после лечения – в Центр содержания иностранных граждан, расположенный в Ухте.

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