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НовостиПроисшествия7 июня 2023 8:20

В Коми иностранец напал на земляка с ножом

Его приговорили к 2 годам лишения свободы
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

26-летний гражданин Узбекистана напал с ножом на своего соотечественника. Инцидент произошел в Выльгорте около общежития 2 августа прошлого года. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы.

Мужчины решили выяснить отношения, однако что-то пошло не так, в ход пошли угрозы и побои. Подсудимый схватил нож и стал преследовать земляка, после чего поймал и нанес удар в спину. Истекающего кровью потерпевшего забрали на машине друзья.

На следующий день налетчика задержали и поместили в СИЗО, а пострадавшего после лечения – в Центр содержания иностранных граждан, расположенный в Ухте.

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