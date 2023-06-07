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НовостиПроисшествия7 июня 2023 11:56

Воркутинка пыталась купить Iphone и лишилась более 40 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мошенники украли у 34-летней жительницы Воркуты 41 180 рублей под предлогом покупки Iphone. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинка нашла в сети сайт, где продавались телефоны. Женщина оставила заявку, и с ней связался «менеджер по продажам» и проконсультировал ее о наличии товара. Жительница Заполярья решила купить Iphone 13 Pro Max. Продавец заявил, что для отправки гаджета необходимо произвести оплату. Женщина согласилась и перевела 41 180 рублей. Потом воркутинка поняла, что имела дело с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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