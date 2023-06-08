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НовостиПроисшествия8 июня 2023 6:17

В Сыктывкаре Nissan сбил 65-летнюю женщину

На пострадавшую завели административное дело
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 7 июня, в Сыктывкаре Nissan Almera сбил 65-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около восьми вечера. 41-летний мужчина управлял иномаркой. Он ехал по круговому движению со стороны улицы Советской в сторону Заводской. Возле аэропорта Nissan сбил женщину, которая переходила дорогу, нарушая ПДД. В результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом предплечья и ушиб колена. Женщину увезли в больницу. На нее завели административное дело.

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