В Сыктывкаре Nissan сбил 65-летнюю женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 7 июня, в Сыктывкаре Nissan Almera сбил 65-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около восьми вечера. 41-летний мужчина управлял иномаркой. Он ехал по круговому движению со стороны улицы Советской в сторону Заводской. Возле аэропорта Nissan сбил женщину, которая переходила дорогу, нарушая ПДД. В результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом предплечья и ушиб колена. Женщину увезли в больницу. На нее завели административное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми «Лада» сбила 27-летнюю девушку

Водитель получила права в апреле (подробности)