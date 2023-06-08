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НовостиПроисшествия8 июня 2023 11:20

Мошенники украли у трех женщин из Коми 1,4 млн рублей

Возбуждены уголовные дела
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Мошенники украли у трех жительниц Коми почти 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 50-летней жительнице Усинска позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник убедил горожанку скачать приложение на телефон. Женщина так и сделала, а потом поняла, что с ее карты списали 394 тысячи рублей.

– Под предлогом защиты денег от незаконных списаний лишились накоплений две пенсионерки из Сыктывкара, – отметили в МВД.

Женщины назвали неизвестным данные своих банковских карт и в общей сложности лишились более 1 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

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Возбуждены уголовные дела (подробности)