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НовостиПроисшествия9 июня 2023 8:02

Мошенники украли у жительницы Коми 1,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Даниил ОПАРИН

Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники украли у 52-летней жительницы Воркуты более 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МДВ по Коми.

Целую неделю воркутинке звонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что мошенники взяли на ее имя кредит. Для того, чтобы аннулировать его, женщине посоветовали оформить новый займ. Незнакомец убедил горожанку установить себе на телефон приложение удаленного доступа. Воркутинка взяла кредит и перевела 1,1 млн рублей. Кроме того, мошенники, используя приложение, перевели на неустановленные счета 725 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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