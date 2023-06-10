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НовостиОбщество10 июня 2023 6:15

В деревне Коми ввели карантин из-за опасной болезни

В Усть-Куломском районе Коми обнаружили бруцеллез
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми приняло решение ввести карантин в деревне Пожегдин Усть-Куломского района. По предоставленным данным, положительные пробы на бруцеллёз были выявлены у 41 животного.

Уточняется, что заболевание обнаружили у коз и овец. В связи с этим на территории хозяйства ввели карантин. Теперь здесь запрещены ярмарки, выставки, связанные со скоплением животных.

Человек может заразится бруцеллезом от сельскохозяйственных животных. Заболевание поражает сосудистую и нервную систему, а особенно опорно-двигательный аппарат. Заражение может произойти при абортах, родах, убое, контакте с шерстью и загрязненными выделениями животных предметами.

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