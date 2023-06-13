Пьяный сыктывкарец украл стоявший в подъезде велосипед

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сыктывкаре местного жителя 2001 года рождения подозревают в краже велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился сыктывкарец 1998 года рождения. Утром молодой человек вышел из дома и не обнаружил в подъезде своего велосипеда. Житель Коми рассказал, что не пристегнул транспорт противоугонным устройством. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Фигурант рассказал, что был пьян и, заметив велосипед, решил украсть его. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мужчина украл велосипед и перекрасил его

Возбуждено уголовное дело (подробности)