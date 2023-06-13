Жители Коми хранят в банках более173 млрд рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По состоянию на 1 мая накопления жителей Коми в банках составили 173,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Банка России.

С начала года объем накоплений увеличился на 3,2%. Большую часть денег – 95,5% – жители Коми хранят в рублях. Средняя максимальная ставка во второй декаде мая составила 7,75%. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 4,5–6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Только у 33% сыктывкарцев есть накопления на случай потери заработка

Еще 20% горожан откладывают на отдых и путешествия (подробности)