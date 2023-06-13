Житель Коми украл 430 труб и сдал на металлолом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Усинске 40-летнего мужчину подозревают в краже 430 насосно-комплексных труб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
В полицию обратился руководитель нефтеперерабатывающей организации. Он сообщил, что с территории предприятия украли 430 насосно-комплексных труб. Сумма ущерба превысила 489 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что к краже причастен работник предприятия. Мужчина выписывал на свое имя накладную и вывозил трубы на служебной машине. Похищенное подозреваемый сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.
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Подозреваемый находится под подпиской о невыезде (подробности)