Администрации Прилузья выдали предостережение за свалку

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Администрации Прилузского района Коми выдали предостережение за свалку и предложили ликвидировать ее. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

На участке вблизи деревни Тупеговская разместили отходы, которые относятся к IV и V классам опасности. Мусор перекрыл плодородный слой почвы. В Россельхознадзоре подчеркнули, что это негативно влияет на состояние земель и уровень плодородия. Ведомство объявило администрации Прилузья предостережение и предложили очистить участок от отходов.

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