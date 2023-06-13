В Коми на 5% увеличилось количество бюджетных мест в вузах

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В Коми почти на 5% увеличилось количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минобрнауки.

На 2023-2024 учебный год Коми выделено 2682 бюджетных места. Это на 4,7% больше, чем в 2021-2022 учебном году. Так, для Сыктывкарского государственного университета предусмотрено 1310 бюджетных мест, для Ухтинского государственного технического университета – 1027, а для Сыктывкарского лесного института (филиала) Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова – 345.

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