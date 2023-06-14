В Коми привили от гриппа 700 птиц

Фото: Оксана Ольшанская.

В Сыктывкаре и Корткеросском районе за две недели вакцинировали от гриппа более 700 голов птиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.

Глава ведомства Ильдар Андарьянов отметил, что эта работа была проведена в 67 подворьях. Вакцинация птицы началась 1 июня. В Сыктывкаре мероприятия по профилактике высокопатогенного гриппа птиц проводились в угрожаемой зоне. Туда входили хозяйства, расположенные не более чем в пяти километрах от пляжа, где произошел массовый падеж чаек. В Корткеросском районе вакцинировали птицу на подворьях Сторожевска.

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