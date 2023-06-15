Мошенники украли у воркутинки 290 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы воркутинского поселка Заполярный 1951 года рождения 290 тысяч рублей под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился московским правоохранителем. Собеседник заявил, что воркутинке положена компенсация за купленные ранее лекарства. «Полицейский» пояснил, что у фирмы, где жительница Коми заказывала препараты, выявили нарушения. Поэтому женщине пообещали компенсацию в размере 580 тысяч рублей.

Однако незнакомец попросил воркутинку оплатить страховку. Пенсионерка целую неделю переводила деньги, а потом поняла, что ее обманули. Общая сумма ущерба составила 290 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские ищут подозреваемых.

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