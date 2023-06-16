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НовостиОбщество16 июня 2023 6:50

Жительница Сыктывкара после гибели сына отсудила компенсацию у РЖД

Он шел вдоль ЖД путей в наушниках и смотрел под ноги
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В городском суде Сыктывкаре рассмотрели иск к РЖД от местной жительницы. В августе прошлого года юноша шел вдоль ЖД путей в наушниках и смотрел под ноги. Студент попал под локомотив и, к сожалению, погиб.

Машинист заметил парня на путях, стал подавать сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось - пострадавший скончался в реанимации.

В возбуждении уголовного дела было отказано, так как машинист и его помощник действовали по инструкции и в их действиях не было признаков состава преступления.

Мать погибшего требовала компенсацию в размере 1,5 млн рублей и возмещение расходов на погребение в размере 21 тысячи рублей. Суд удовлетворил иск частично и обязал РЖД выплатить истице 500 тысяч рублей и возместить расходы на погребение.

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