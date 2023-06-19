Главный архитектор Сыктывкара опроверг сообщения об отставке

Фото: Алиса КОЗЛОВА

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг опроверг слухи о своей отставке.

В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что чиновник подал заявление в администрацию столицы Коми. В сообщениях утверждалось, что Рунг якобы нарушил закон. Сам главный архитектор опроверг эту информацию. Чиновник заявил, что в вышеупомянутых постах нет ни единого слова правды, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вместо Сергея Дегтяренко временным главой Сосногорского района стал Ильдар Махмутов

Депутаты приняли отставку бывшего главы единогласно (подробности)