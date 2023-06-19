Сыктывкарка пыталась продать массажер и лишилась более 54 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

Мошенники украли у 32-летней жительницы Сыктывкара более 54 тысяч рублей под предлогом покупки лимфодренажного массажера. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарка разместила в сети о продаже лимфодренажного массажера. Через некоторое время с жительницей столицы Коми связался неизвестный. Собеседник заявил, что хочет купить массажер. При этом он попросил назвать данные карты для перевода. После этого со счета горожанки было списано 54 511 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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