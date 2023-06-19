Сыктывкарец избил знакомого молотком из-за 4 тысяч рублей

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В Сыктывкаре 46-летнего неоднократно судимого местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 4 марта. Пьяный мужчина решил помочь другу помочь получить долг в размере 4 тысяч рублей, хотя его об этом не просили. У сыктывкарца была неприязнь к должнику. Он потребовал вернуть деньги. Далее злоумышленник как минимум четыре раза ударил знакомого молотком по голове. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Суд приговорил сыктывкарца к шести годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии особого режима.

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