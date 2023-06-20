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НовостиОбщество20 июня 2023 7:50

В Сыктывкаре светофор в центре города сменил режим работы

Это связано с проведением ремонта коммунальных сетей
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

На время перекрытия дорог и ремонта коммунальных сетей в Сыктывкаре на пересечении улиц Коммунистической и Первомайской светофор сменил режим работы.

В настоящее время по улице Первомайской по обе стороны от улицы Коммунистической ведутся работы, в связи с этим транспорт движется от «кольца» ЦУМа по прямой.

Специалисты транспорта и связи в ходе обследования места выяснили, что пропускная способность улицы Коммунистической для автомобилей будет увеличена, если исключить фазу для поворотов на Первомайскую, а также станет быстрее для пешеходов переход перекрестка.

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