Мошенники украли у воркутинца 178 тысяч рублей

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Мошенники украли у 52-летнего жителя Воркуты 178 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что кто-то пытается снять деньги со счета горожанина. Далее мужчина предложил горожанину установить программу для «защиты» финансов. Житель Заполярья так и сделал. Злоумышленник получил удаленный доступ к телефону воркутинца, украл с его счета 149 тысяч рублей, а так же оформил кредит на сумму 29 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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