В Коми водитель мопеда попал в спецприемник после ДТП

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, 22 июня, в Инте пьяный водитель мопеда устроил ДТП. 27-летний мужчина не справился с управлением и опрокинулся.

В ГИБДД по Коми рассказали, что ДТП произошло около дома №15 по улице Мира. В результате аварии мужчина получил ссадины.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель находится в состоянии опьянения. Кроме того, он никогда не получал права, но за нарушения ПДД привлекался к ответственности два раза.

Нетрезвого мужчину отправили в спецприемник.

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