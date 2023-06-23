На тротуаре на Советской в Сыктывкаре заменят брусчатку на асфальт

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На тротуаре на улице Советской в Сыктывкаре планируют заменить брусчатку на асфальт. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, речь идет о тротуаре около дома №14, возле гимназии имени Пушкина. Максимальная цена контракта составляет 3,92 млн рублей. Торги состоятся 29 июня. Работы необходимо выполнить по 25 августа 2023 года. Подрядчик должен снять старое покрытие, заменить бортовые камни и дорожки из брусчатки, а также выкорчевать пни и посеять газон. На тротуар и дорожки необходимо уложить покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.

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