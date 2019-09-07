2019-09-07T16:37:26+03:00
Общество

На Коммунистической в Сыктывкаре вместо тополей посадят клены и липы

Вместо асфальта и брусчатки появится гранит
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В столице Коми появятсяВ столице Коми появятсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В рамках благоустройства на улице Коммунистической в Сыктывкаре вместо старых тополей посадят клены и липы. Об этом сообщили в пресс-службе городской адмнистрации.

В рамках первого этапа завершаются работы по обустройству спуска к Кировскому парку, в рамках второго – идет благоустройство примыкающих к Стефановской площади участки улиц Коммунистическая, Советская и Ленина.

Для дальнейшего преобразования Коммунистической нужно было спилить некоторые деревья.

– Старые тополя заменят на молодые клёны и липы, а брусчатку и асфальтовое покрытие будет заменено на гранит. Взамен деревьев, имеющих солидный возраст, будет высажено 56 крупномеров – клены, липы и березы высотой до пяти метров, – отметили в администрации.

На Коммунистической также появятся более 4 тысяч квадратных метров газонов. В сквере идет реставрация памятника красноармейцам – героям Гражданской войны. В последний раз он приводился в порядок в 1988 году. Уже проведены работы по укреплению его основания, в ходе работ будет заменена плитка на новую мраморную.

На Коммунистической будут уложены плиты из гранита на территории в семь тысяч квадратных метров вместо брусчатки и асфальта. Также там установят новые скамейки и урны, а также колонны с розетками для подзарядки гаджетов.

Территорию украсят новые фонари и малые архитектурные формы. Предусмотрены и велостоянки, и парковочные места для автотранспорта, а также пандусы для мам с колясками и маломобильных категорий пешеходов.

Все объекты будут выполнены в единой стилистике из чугуна и стали, покрытых особо прочной итальянской краской черного и графитового цветов.

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Между прочим, в оформлении пешеходной сети в исторической части будут использоваться классические цвета и материалы. Например, серый и светло-серый гранит (подробнее)

«Лысый спуск к лысому парку»: горожане недовольны вырубкой деревьев на улице Коммунистической в Сыктывкаре

Вместо берез и тополей, которые украшали спуск к Кировскому парку много лет, теперь торчат пни (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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