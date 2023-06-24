В аварии в Сосногорске пострадала 17-летняя девушка

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии в Сосногорске в результате которой пострадала 17-леняя девушка. По информации ведомства, ДТП произошло 23 июня, около 22:45.

В настоящий момент известно, что водитель автомобиля «Лада» выезжала с прилегающей территории дома на Вокзальной, 57 и не уступило дорогу автомобилю Toyota.

В результате случившегося между машинами произошло столкновение. В результате в аварии пострадала 17-летняя пассажирка иномарки, получив травмы различной степени тяжести.

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