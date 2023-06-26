В Сыктывкаре Renault сбил мужчину на мопеде

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 25 июня, в Сыктывкаре Renault Datsun сбил мужчину на мопеде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 12.11. Водитель 1954 года рождения ехал за рулем Renault по улице Куратова в сторону Западной. На регулируемом перекрестке с Первомайской водитель решил повернуть налево на зеленый свет. При этом пенсионер не уступил дорогу встречному мопеду Vortex. В итоге транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда 1987 года рождения. Мужчина получил перелом поясничного позвонка, а также закрытую травму грудной клетки. Пострадавшего увезли в больницу.

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