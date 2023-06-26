В Коми две УК скрыли от налоговой почти 7 млн рублей

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В Воркуте возбуждены уголовные дела о сокрытии денежных, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2021-2022 годах руководители управляющих компаний, зная, что у организаций есть задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, не принимали никаких мер по ее погашению. Вместо этого они скрыли деньги. В случае одной УК речь идет сумме, превышающей 4,5 млн рублей. Руководство другой управляющей компании скрыло более 2,4 млн рублей. За счет этих средств должно быть произведено взыскание недоимки. Возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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