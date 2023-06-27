В ДТП на трассе Сыктывкар – Ухта пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 26 июня, на трассе Сыктывкар – Ухта опрокинулся ВАЗ-211440, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 5.20. 20-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по трассе Сыктывкар – Ухта. На 130-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, под вопросом перелом грудного отдела позвоночника. У 21-летнего пассажира диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рвано-ушибленную рану головы. 17-летний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы. Всех троих увезли в больницу.

Водителя в 2022 году на два года лишили прав за повторную пьяную езду.

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