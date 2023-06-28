В Коми дефектоскописту рентгенографирования готовы платить от 160 тысяч рублей

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Для работы вахтовым на нефтяной платформе в Печорском море ищут сотрудника, которому будут платить от 160 тысяч рублей в месяц. На данный момент средняя зарплата дефектоскописта рентгенографирования в республике оставляет около 62 тысяч рублей.

Работодатель выделил для соискателя следующие требования: ответственность, пунктуальность и умение работать в режиме многозадачности. Сотруднику предоставят жилье, питание, рабочую одежду, а также проезд до места работы и обратно. Расходы компания возьмет на себя.

На сегодняшний день для соискателей размещено менее 15 похожих вакансий по России, однако лишь две из них подразумевают доход от 160 тысяч рублей на руки.

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