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НовостиОбщество28 июня 2023 10:20

«Боль не передать словами»: скоропостижная смерть настигла молодого мужчину из Коми

Его семья не может оправиться от шока
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Печоре скоропостижно скончался Алексей Б. О его смерти сообщили близкие в социальных сетях. По их словам, печорца не стало 24 июня. О причинах его гибели они не распространяются, однако признаются, утрата дается им тяжело.

- Нашу боль не передать словами. Это был любимый всеми человек. Он был замечательным мужем, сыном, братом, дядей, - говорят они.

Похоронят Алексея завтра, 29 июня. На момент смерти ему было всего 48 лет.

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